Herzogenrath.

Nach 24-jähriger erfolgreicher Vorstandsarbeit, seit 2009 Vorsitzender, legte Dr. Hans-Joachim Helbig, der in dieser Zeit mit viel Engagement und Umsicht die Geschicke des Vereins Bergbaudenkmal Adolf e.V. leitete, in jüngere Hände. Der Verein ist 1992/1993 aus einer Arbeitsgruppe „Grube Adolf“ im Bergbaumuseum Wurmrevier in Alsdorf hervorgegangen.