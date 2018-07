Alsdorf.

Einen Einstand nach Maß erlebte die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Alsdorf-Mariadorf beim Ehrenabend im Festzelt am „Glück-Auf-Park Josef Thelen“ zum Auftakt ihrer Festlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens. Unter den Klängen der Millenium Dance & Trompets Mariadorf wurden die Majestäten zu Hause abgeholt. Am Ehrenmal legte Manni Held den Kranz nieder, bevor man seit Jahren wieder in ein Festzelt einzog, wo kräftig gefeiert wurde.