St.-Hubertus-Schützen feiern fröhliche Matinee Letzte Aktualisierung: 22. November 2017, 12:20 Uhr

Würselen. Mit 45 Aktiven marschierte zu Klängen des Bundestambourkorps‘ „Alte Kameraden“ die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Scherberg zum Patronatsfest auf. Im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder legte sie an St. Marien einen Kranz nieder. Anschließend wurde in der Turnhalle an der Kaiserstraße ein fröhliches Fest gefeiert.