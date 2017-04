Herzogenrath.

Erstmalig hatten sich Beate Kuhn und ihre jungen Falken aus dem Ortsverband Merkstein an eine große Veränderung ihrer beliebten Sprachcamps herangetraut: Nachdem in den vergangenen Jahren vornehmlich Kinder im Grundschulalter während der Ferien spielerisch an die fremde deutsche Sprache herangeführt wurden, begrüßten die Falken zuletzt 16 Teenager im „Naturfreundehaus“ Merkstein.