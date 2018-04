Herzogenrath - Sprachcamp der „Falken“ wird begeistert angenommen

Nächste Aktionenwerden vorbereitet

Die „Falken“ bieten in den kommenden Sommer- und Herbstferien wieder Sprachcamps für Grundschüler an, nämlich in Merkstein vom 13. bis 25. August und in Alsdorf vom 15. bis 27. Oktober.

Weitere Informatioenen: www.sjd-die-falken-merkstein.info