Alsdorf.

Der Spielplatz an der Römerstraße zieht um. Keine 500 Meter. Was derzeit noch ein schlichter Dreiklang aus Rutsche, Sandkasten und Schaukel mit vorgelagertem Bolzplatz im Käfig ist, wird künftig an neuer Stelle zum „Spiel- und Treffplatz Anna“ avancieren. Dieser soll zwischen der Grundschule und dem Familienzentrum am Annapark entstehen.