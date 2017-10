Herzogenrath.

Reger Betrieb herrschte am Wochenende auf dem Kinderspielplatz am Fördermaschinenhaus der ehemaligen Grube Adolf. Der Spielplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Der Verein Bergbaudenkmal Grube-Adolf-Park hatte am Wochenende zur Inbetriebnahme der Kletternetzpyramide eingeladen.