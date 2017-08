Alsdorf.

70 Kinder verbringen in diesen Tagen im Städtischen Kinder- und Jugendtreff „Alte Dorfschule“ in Ofden ihre Ferien unter dem Motto „Sommerolympiade 2017“. Drei Wochen sind vollgepackt mit Spiel, Spaß und Unterhaltung. Das Thema sei auf Wunsch der Kinder im Vorjahr so ausgewählt worden, erzählte die Leiterin Dagmar Schäfer.