Baesweiler.

Ältere Baesweiler erinnern sich auch heute noch lebhaft an die in den 1970er Jahren beliebte Spielshow „Spiel ohne Grenzen“. Deutsche Mannschaften traten zunächst im eigenen Land zu nationalen Wettbewerben an. Städte, die sich dabei qualifizierten, durften sich auf internationaler Ebene mit anderen Freizeitsportlern messen. Darunter auch eine Baesweiler Delegation.