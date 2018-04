Würselen - Sperrungen wegen Cityfest in Würselen

Sperrungen wegen Cityfest in Würselen Letzte Aktualisierung: 29. April 2018, 18:27 Uhr

Würselen. Die Arbeitsgemeinschaft Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie Würselen und die Stadt Würselen veranstalten am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Mai, das Cityfest in Würselen. Hierzu sind am Sonntag, 6. Mai, Straßensperrungen und Umleitungen in der Innenstadt notwendig, auf die die Stadt aufmerksam macht.