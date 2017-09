Würselen.

Mächtige Hallen werden derzeit an der Monnetstraße im Gewerbegebiet Kaninsberg hochgezogen. Auch an der Carlo-Schmid-Straße entsteht neue Lagerkapazität im großen Stil. Das internationale Transportunternehmen Spedition Schumacher mit Hauptsitz an der St.-Jobser-Straße, spezialisiert auf die Bereiche Kühltransport, Lagerlogistik und das Umschlagen sowie Disponieren von Kühlgut, erweitert seine Kapazitäten erheblich.