Würselen.

Genaugenommen begann die sportliche Geschichte des SC Sparta Bardenberg nicht am 1. Juli des vergangenen Jahres, sondern schon vor über elf Jahren. Damals wurden ersten Kontakte zwischen der Birkenstraße in Morsbach und der Zechenstraße in Bardenberg geknüpft, die unverbindlich eine mögliche Fusion der beiden Traditionsvereine zum Thema haben sollten.