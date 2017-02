Alsdorf.

Erfolg lässt sich nicht nur in Zahlen messen, aber im Bankenwesen sind sie eine verlässliche Größe. Und so verwundert es auch nicht, wenn Hubert Herpers, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen, den Abschied von Manfred Aretz (63) am Mittwoch mit Zahlen würdigt: Um die 10.700 Girokonten seien in seiner Zeit als Direktor der Sparkasse im Nordkreis hinzugekommen.