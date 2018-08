Würselen - Spannende Führung durchs Rhein-Maas-Klinikum Würselen

Würselen.

Die Augen glänzten wie in Kindertagen, als die Gruppe von 18 Lesern sogar auf das Dach des Rhein-Maas-Klinikums Würselen (RMK) am Standort Marienhöhe durfte. Nein, es war nicht der Blick bis nach Alsdorf oder Baesweiler. Es war der gelbe Hubschrauber, der sozusagen als Sahnehäubchen am Schluss der Führung durchs Haus zu inspizieren war.