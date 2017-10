Songwriterin Farah Rieli konzertiert auf Burg Rode

Herzogenrath. Farah Rieli, eine aufstrebende Sängerin und Songwriterin aus Aachen, tritt am Samstag, 21. Oktober, auf Burg Rode auf. Musikalisch bewegt sich die Tochter ehemaliger amerikanisch-belgischer Missionare zwischen Soul, Folk, Rap, Blues und Pop. Glaube, Liebe und Hoffnung bestimmen die Themen ihrer Songs, getragen von ihrer warmen dunklen Stimme und ihrem handwerklich reduzierten Gitarrenspiel.

Ihre ersten musikalischen Erfahrungen sammelte Farah Rieli auf der Straße, wo sie gemeinsam mit ihren Eltern die frohe Botschaft mit Musik verkündete. Mit 13 Jahren fing sie an, eigene Songs zu schreiben, zu komponieren und zu singen. Schnell begann sie, all ihre Leidenschaft in der Musik auszudrücken. Ihr Ziel: mit Musik die Herzen der Menschen berühren.

„Musik ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen und der Grund, warum ich meine ganze Energie hineinstecke“, sagt sie. Farah hat schon mit mehreren Musikern, Producern und Beatmakern aus Deutschland, USA und sogar Singapur zusammengearbeitet. Auf Burg Rode wird Farah Rieli begleitet von Denise Krill (Cello und background vocals) und Nils Münker (Cachon).

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für zehn Euro im Vorverkauf sind erhältlich an der Infothek des Rathauses Herzogenrath und bei den Buchhandlungen Katterbach, Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3 in Herzogenrath oder Südstraße 67 in Kohlscheid. Vorverkauf in Kerkrade: Buck Office, Einderstraat, und Boekhandel Deurenberg, Marktstraat.