Würselen - „Sommersport“ erlebt eine Neuauflage

Würselen.

In den beiden letzten Sommerferienwochen, 13. bis 24. August, erlebt die vom Jugendamt und Lions-Hilfswerk Würselen organisierte Veranstaltungsreihe „Sommersport in Würselen“ eine Neuauflage. Die meisten Angebote finden auf dem Sportgelände am „Gummiplatz“ an der Lehnstraße statt.