Herzogenrath.

Mittelerde, die Fantasiewelt von Autor J.R.R. Tolkien, in der die Elben leben und einem jungen Hobbit namens Frodo ein Ring anvertraut wird, bildete den Schauplatz für die diesjährigen Sommerferienspiele im Jugendtreff Streiffelder Hof in Merkstein. In zwei Wochen verwandelten die Kinder der Dekogruppe mit viel Fantasie und Geschick die Räumlichkeiten in Mittelerde.