Baesweiler - Skulpturen und Objekte aus Washi oder Tuch

Baesweiler. Das persönliche Gespräch mit den Künstlern musste krankheitsbedingt verschoben werden. Dennoch: Auch ohne Anwesenheit des Düsseldorfer Künstlerehepaares Annette Wimmershoff und Hanns Armborst faszinierten zur Vernissage der Ausstellung die Werke der beiden Künstler.

Ihre Ausstellung, unter dem Titel „Oder so ähnlich“ laufend, zog viele Besucher in die ehemaligen Praxisräume des Allgemeinmediziners und Internisten Dr. Klaus Armborst in die Windmühlenstraße 1. Die Werke der beiden Künstler scheinen auf den ersten Blick nichts Gemeinsames zu haben. Annette Wimmershoff arbeitet ausschließlich mit den Materialien Karton und Washi, einem handgemachten japanischen Papier.

Daraus erarbeitet sie Skulpturen, die an Wände gehängt werden oder auch frei stehen. Hanns Armborst, Bruder des Baesweiler Mediziners, begann seine künstlerische Arbeit damit, dass er mit teils Holz verstärktem Tuch stereometrische Formen erzeugte. Die Innenseiten seiner Objekte sind stets blau, die Außenseiten weiß. Doch es gibt auch immer Anknüpfungspunkte der beiden Künstler, die ihre Werke unter der Adresse „kunstraumno10“ in einer Galerie in Mönchengladbach dauerhaft ausstellen.

Denn auch Annette Wimmershoff geht von bestimmten Ausgangsformen aus, mit denen sie ihre Werke versieht. Begrüßt wurden die Besucher der Ausstellung – sie ist noch bis zum 1. Juli freitags zwischen 17 und 19 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 15 bis 17 Uhr zu betrachten – von Dr. Judith Dahmen-Beumers und Andreas Beumers. Sie führten auch in die Ausstellung ein.