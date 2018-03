Würselen.

Vergangenen Sonntagmorgen hat die Stadt Würselen einen bedeutenden Bürger verloren: Der Künstler Dieter Eichelmann starb im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit. Geboren am 21. Januar 1946 in Bardenberg absolvierte er eine Tischlerausbildung und schloss ein Architekturstudium in Aachen an.