Nordkreis.

Die Planungen für den flächendeckenden Ausbau eines Sirenensystems schreiten voran. An insgesamt 172 Standorten des Altkreises Aachen sollen in den nächsten vier Jahren Sirenen aufgebaut werden. Der Hauptkostenträger, die Städteregion Aachen, rechnet mit Investitionen in Höhe von mindestens zwei Millionen Euro.