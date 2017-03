Würselen.

Der Brief des Eigentümers des Singergeländes kam zwar in Würselen an, der Inhalt wurde aber von den Empfängern mehrheitlich nicht gut aufgenommen. Kurz vor der Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses, aber nach den diese Zusammenkunft vorbereitenden Fraktionssitzungen zugestellt, hat die SNF Personal und Immobiliengesellschaft aus Albstadt (dahinter steht die Firma Groz-Beckert) in dem Schreiben Kritik am Vorhaben der Stadt Würselen geübt, eine sogenannte Entwicklungsmaßnahme gemäß Baugesetzbuch für das Singergelände auf den Weg zu bringen.