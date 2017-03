Baesweiler.

Die Siedlung Ost in Setterich ist in die Jahre gekommen und bedarf einer gründlichen Sanierung. Der bisherige Eigentümer Vivawest GmbH wird dafür nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Grund: Die Unternehmensgruppe sollte auf Bestreben der Stadt Baesweiler den Bauzustand – wie bereits in der Siedlung Nord geschehen – verbessern, sieht sich dazu aber aus finanziellen Gründen nicht in der Lage.