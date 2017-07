Herzogenrath.

Die Siedlergemeinschaft Merkstein 1934 kann mit Stolz auf erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In den 83 Jahren des Bestehens musste der Verein auch schwere Zeiten durchleben. In der Aufbauzeit waren viel Einsatz und Gemeinschaftssinn gefragt, um in wirtschaftlich harter Zeit arbeitssuchenden oder gering verdienenden Bergleuten mit großen Familien ein Dach über den Kopf zu ermöglichen.