Alsdorf - Sharon Kovacs tritt beim Kulturfestival in Alsdorf auf

Alsdorf. Sharon Kovacs hat das Ziel, die ganze Welt zu bereisen. Einer ihrer vielen Zwischenstopps ist am Freitag, 18. Mai, in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz, Alsdorf.. Dort wird sie im Rahmen des Kulturfestivals X der Städteregion Aachen um 20 Uhr die Stadthalle Alsdorf mit ihrer dunklen Stimme verzaubern.

Tickets für „Kovacs“ sind noch für den eher symbolischen Preis von 3,50 Euro erhältlich! Sharon Kovacs kommt aus den Niederlanden und studierte dort am Rock City Institute in Eindhoven. 2014 veröffentlichte sie ihre erste EP („My Love“) und ein Jahr später ihr Debütalbum („Shades of Black“).

Dieses kletterte in den Niederlanden direkt auf Platz eins, sowie in Deutschland auf Platz acht der Charts. Momentan arbeitet sie an ihrem zweiten Album. Mit ihrer dunklen, starken Stimme wurde sie bekannt und gefeiert. Und so werden auch immer wieder gerne Vergleiche mit der legendären Amy Winehouse gezogen.

Sharon Kovacs geht aber ungeachtet davon ihren ganz eigenen Weg. Einige ihrer Gesangslehrer wussten damals nicht, was sie mit ihr anfangen sollten und rieten ihr, etwas anderes zu machen. Doch Kovacs ließ sich nicht beirren und machte so weiter, wie sie es für richtig hielt.

Und das zahlte sich aus. Von einem Geheimtipp wurde sie zu einer vielversprechenden Newcomerin mit einer ganz besonderen Stimme. Das Publikum der Berliner Fashion Week und auch des Hamburger Reeperbahn Festivals konnte sie schon vollauf berzeugen.

Voller Emotion

Für das musikalische Erlebnis voller Emotion und mit einer starken Stimme sind noch Tickets verfügbar. Für 3,50 Euro können sie online unter www.stadthalle-alsdorf.de gebucht oder in folgenden Ticketvorverkaufsstellen gekauft werden: Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Aachener Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.