Würselen.

Seit dem Jahr 1974 zählt die Städtische Seniorenstube in Linden-Neusen zu einem der beliebtesten Treffpunkte für „ältere Semester“ in Würselen. Seit dieser Zeit treffen sich jeden Dienstagnachmittag von 13 bis 17 Uhr zahlreiche Seniorinnen und Senioren in der Städtischen Seniorenstube an der Fronhofstraße 7 in Linden-Neusen zum gemütlichen Plausch, zum Spielen und Kaffeetrinken.