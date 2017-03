Seltenheit beim Jahresabschluss: Stadt Alsdorf macht Plus Von: apa/vm

Letzte Aktualisierung: 23. März 2017, 20:45 Uhr

Alsdorf. Fast schon als historischen Moment muss man das bezeichnen, was Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders in der nächsten Stadtratssitzung verkünden wird: einen Haushaltsüberschuss und dann auch noch in Millionenhöhe. „Das Ergebnis ist positiv auf der ganzen Linie“, resümiert Sonders.