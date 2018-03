Herzogenrath - Seligsprechung des Ailbertus ist ihm Herzensanliegen

Herzogenrath. Theo Kutsch hat auf Geschenke zu seinem 95. Geburtstag verzichtet und um eine Geldspende gebeten. Er möchte diese Spende an die Stichting Ailbertus Rolduc zur Unterstützung des Seligerklärungsprozesses übergeben.

Der Seligsprechung des Ailbertus D‘ Antoing, Gründer der Abtei Rolduc, hat er sich Zeit seines Lebens verschrieben wie wohl kaum ein anderer: Theo Kutsch, bekannter Herzogenrather und nimmermüder Promoter des Eurode-Gedankens.

Kutsch hatte auf die Burg Rode eingeladen um den neuesten Stand der Seligsprechung einem größeren Publikum mitzuteilen. Gekommen waren der stellvertretende Bürgermeister Dr. Manfred Fleckenstein, Pastor Dr. Guido Rodheudt, der Ambassadeur von Limbourg Dr. Jörg Schmitz-Gielsdorf, der Direktor von Rolduc Mr. Harrie van Beers, die St. Catharinagilde, die Winzer von Rode und die Stichting Ailbertus.

Musikalische Unterhaltung

Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Chevremonts Mannenchor. Theo Kutsch hielt einen kurzen Rückblick, im Dezember 2005 schenke er und seine Frau Maria eine von Künstler Willy Kahlen aus Herzogenrath in Lindenholz gefertigte Albertus-Statue zur stetigen Verehrung des Klostergründers in seiner Kirche.

Das über die Jahre erstellte 956-seitige Belegbuch über das Leben und Wirken des früheren Eremiten und hiesigen Klostergründers wurde im März 2013 durch Bischof Wiertz legitimiert und danach durch Prof. Dr. van Calster und Theo Kutsch dem Nuntius in Den Haag zur Weiterleitung an die Zuständigkeiten in Rom übergeben. Aus einer weiteren Bestätigung aus Rom konnte man schließlich entnehmen, dass seit dem 20. April 2017 mit Pater Vincenzo Criscuolao O.F.M. Cap. ein verantwortlicher Relatore zur weiteren Durchführung der Verfahrensvorschriften dem jetzigen Postulator Dr. J. Geelen benannt wurde.

Seine Aufgabe ist es, die sogenannte „Positio“ (Lage) zu erstellen. Bei der „Positio“ handelt es sich um eine unter Hinzuziehung aller zur Verfügung stehenden Quellen in chronologischer Reihenfolge abgefasste Abhandlung über Leben und Wirken des Dieners Gottes, um den es geht, die sich vor allem auf die Übung der Tugenden beziehungsweise das Martyrium und Zeugnisse über die Heiligkeit konzentriert.

Theo Kutsch hatte im Jahre 2014 aus Altersgründen den Vorsitz der Stiftung, die für die Seligsprechung des Gründers kämpft, aufgegeben, und in Catharina Scholtens eine würdige Nachfolgerin gefunden. Diese nahm jetzt aus den Händen von Theo Kutsch einen Scheck über 5000 Euro entgegen.

Bei der Spendenübergabe auf Burg Rode würdigte Catharina Scholtens die Verdienste von Theo Kutsch. Sie schilderte Kutsch als Kämpfer gegen die Grenze, die die historische Einheit Rodes zerschneide, und schilderte den engagierten Mann im Mittelpunkt des Interesses als „verdienten Herzogenrather Bürger, dem es ein Herzensanliegen war, diese Grenze zu überwinden. Weiter hat sich der aktive Senior verdient gemacht. Theo Kutsch hat sich federführend für die Seligsprechung von Ailbertus eingesetzt.“

Fortschritte nach 16 Jahren

Als so genannter Postulator habe er diesen kirchlichen Prozess bis zur Übersendung der Akten nach Rom maßgeblich vorangetrieben. Mittlerweile sind 16 Jahre vergangen, es gibt Fortschritte.

„Die nun erfolgenden, weiteren Erhebungen, kritischen Nachfragen, Wertungen durch das zuständige kirchenrechtliche Gremium, erfordern für uns die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel, da keine öffentlichen Gelder zur Verfügung stehen, aus diesem Grunde bat ich meine Gäste zum 95. Geburtstag um freundliche Hilfe“, so Theo Kutsch abschließend.