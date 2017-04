Alsdorf.

Wenn am Ende der Gespräche eine Einigung steht, ist Günter Riepe besonders zufrieden. Und so ist es meistens bei ihm. Schon viele Streithähne hat er im Lauf seines zehnjährigen Engagements als Schiedsmann in Alsdorf wieder miteinander versöhnt. Für seinen Einsatz ist er jetzt bei einer Feierstunde im Aachener Justizzentrum geehrt worden.