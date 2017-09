Würselen.

Goldenes Jubiläum feiert in diesen Tagen die Mini-Golf-Anlage auf dem Gelände der historischen Burg Wilhelmstein. Als das Freizeitvergnügen herrlich am Rande des Naherholungsgebietes Wurmtal gelegen am 30. September 1967 eröffnet wurde, war Mini-Golf richtig „in“ und als „Familiensport“ auch der kleinen Leute der Renner.