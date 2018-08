Alsdorf - „Sehen und gesehen werden“ bei der Euregiotour für Old- und Youngtimer

Alsdorf.

Herrliches Sommerwetter: Die Motoren heulten auf, Benzingeruch mischte sich in die Luft und die historischen, mobilen und vor allem liebevoll gepflegten „Schätzchen“ setzten sich in Bewegung und machten sich von Neuweiler aus auf den Weg gen Südwesten. Es war die (vorerst) letzte Ausfahrt der „Euregiotour für Old- und Youngtimer“, die 1992 ins Leben gerufen worden war.