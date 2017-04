Würselen.

Verschmitztes Grinsen, Mütze auf dem Kopf und das Herz auf der Zunge – mit viel Witz und Verstand bricht Sebastian 23 in Sekundenschnelle das Eis im Alten Rathaus. Der erfolgreiche Poetry-Slammer aus dem Ruhrpott war am vergangenen Freitag zum ersten Mal zu Gast in der Region.