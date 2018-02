Alsdorf.

Wenn Vertreter der FH und RWTH Aachen an den Schulen der Region vorbeischauen, handelt es sich meistens um breitgefächerte Informationsveranstaltungen, die bei den jungen Zuhörern in der Regel nur mäßige Begeisterung verursachen. Die Gustav-Heinemann-Gesamtschule (GHG) in Schaufenberg geht einen entscheidenden Schritt weiter.