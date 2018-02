Alsdorf - Schwerverletzte Fußgängerin stirbt nach Unfall auf Luisenstraße

Alsdorf. Rund einen Monat nach einem schweren Unfall auf der Luisenstraße in Alsdorf ist eine 89-jährige Frau an den Folgen gestorben. Sie war auf der Luisenstraße von einem Lastwagen erfasst worden. Für öffentliches Unverständnis hatte seinerzeit gesorgt, dass Dutzende von teils aufdringlichen Gaffern das Geschehen mit ihren Handys fotografiert und gefilmt hatten.

Die Fußgängerin wollte gerade mit ihrem Rollator an der Fußgängerampel die Luisenstraße überqueren, als der aus der Rathausstraße nach rechts abbiegende Lastwagen sie erfasste. Beide Ampeln zeigten zu dieser Zeit grün. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer, ein 48-jähriger Mann, und mehrere Unfallzeugen und Ersthelfer standen nach dem Geschehen unter Schock.

Die Mitarbeiter der Feuerwehr Alsdorf mussten den Unfallbereich während des gesamten Einsatzes mit einem Sichtschutz gegen aufdringliche Schaulustige abschirmen, die das Geschehen mit ihren Handys filmten und fotografierten. Die Polizei beschlagnahmte sogar das Smartphone eines besonders aufdringlichen Gaffers. Ein Ersthelfer verjagte einen anderen, der sich sogar über die lebensgefährlich verletzte Frau gebeugt hatte, um sie zu fotografieren.

Die Feuerwehr Alsdorf verurteilte das Anfertigen von privaten Fotos und Videos an Einsatzstellen aufs Schärfste und appelliert an die Bevölkerung, das „Recht am eigenen Bild“ sowie „Allgemeine Persönlichkeitsrechte“ zu achten und Einsätze nicht zu behindern.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang gehen nach Auskunft der Polizei der Städteregion weiter.