Schulz-Biografie wird im Alten Rathaus vorgestellt Letzte Aktualisierung: 24. April 2017, 16:43 Uhr

Würselen. Martin Schulz hat Würselen weltweit bekannt gemacht – deshalb ist es naheliegend, dort auch seine neue Biografie vorzustellen. Hierzu lädt der Verlag Herder am Dienstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr in das Kulturzentrum Altes Rathaus in Würselen ein.