Alsdorf - „Sauber, Alsdorf!“: Alle sind zum Mitmachen aufgerufen

Alsdorf. Bewaffnet mit Arbeitshandschuhen, Greifzangen und Müllsäcken beteiligen sich seit Jahren viele engagierte Menschen aller Altersklassen an der Großreinemach-Aktion „Sauber, Alsdorf!“ So soll es auch bei der 13. Auflage dieser Aktion sein. Darauf setzen Aktionsgemeinschaft, Stadtmarketing-Vorsitzender Peter Steingass und Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders, um dem wilden Müll den Kampf anzusagen.

In ganz Alsdorf mögen wieder Schulklassen, Vereine, Kindergarten- und Seniorengruppen, Organisationen, Firmen und viele, viele Privatpersonen ausschwärmen, um achtlos in die Landschaft geworfenen Unrat einzusammeln, hoffen die beiden Herren auf große Bereitschaft bei den Bürgern in der Aktionswoche von Montag bis Samstag, 16. bis 21. April.

Schüler der Gemeinschaftsgundschule (GGS) Alsdorf-Annapark werden gleich am ersten Tag der Aktionswoche rund um ihre Schule sammeln, wie der kommissarische Schulleiter Michael Witte den „Werbetross“ für die Großreinemach-Aktion wissen ließ. Denn, um für die Aktionswoche möglichst viele helfende Hände zu erreichen, traf man sich jüngst in der GGS zum Fototermin.

AWA-Abfallberaterin Nicole Lürkens hatte den Mädchen und Jungen schon im Vorfeld einiges zum Thema Abfallvermeiden und -trennen erzählt.

Schließlich gab es in der Turnhalle noch ein Mülltonnen-Staffelrennen, bei dem die Grundschüler eben Erlerntes sogleich umsetzen konnten. Weste an, Mülltonne schnappen und los ging es. Zur Belohnung gab es für jedes Kind selbsteinrollende AWA-Reflektorbänder.

Jede Stadt sei so sauber, wie Bürger und Besucher sie hinterlassen. Die meisten Alsdorfer verhielten sich vorbildlich. Doch es gebe auch jene, so führte der Verwaltungschef aus, die ihren Abfall statt in den nächsten Mülleimer direkt auf den Bürgersteig werfen. Oder Hinterlassenschaften ihrer Hunde einfach auf öffentlichen Flächen liegenließen, wo sie als „Tretminen“ auf ahnungslose Spaziergänger warteten oder den städtischen Arbeitern beim Rasenmähen um die Ohren flögen. Rücksichtslos auch jene, die Schutt und Müll in der Natur abladen. „Diese Müllsünder schaden allen und verunreinigen unser Stadtbild“, ärgerte sich Sonders, zumal Sperrmüll beliebig oft zu Hause kostenlos abgeholt werde und vieles, was achtlos in die Landschaft geworfen werde, eigentlich in der gelben oder blauen Wertstofftonne oder Containern kostenlos entsorgt werden könnte.

Bis zu 500.000 Euro gebe die Stadt Alsdorf jährlich allein für die Entsorgung des Wilden Mülls aus, berichtete der Bürgermeister. Dies sei für den Müllgebührenhaushalt eine kostspielige Angelegenheit zu Lasten alle Alsdorfer. Wer Müll wegwerfe oder ganze Müllladungen im öffentlichen Raum entsorge, handele rechtswidrig, wies der Verwaltungschef auf drohende Bußgelder hin.

Wenn schon die jungen Alsdorf „wie ihr hier“ mitmachen und sich für ein sauberes Alsdorf einsetzten, sei dies ein tolles Vorbild, so Sonders. Und Peter Steingass ist überzeugt, dass, wer selbst Müll sammle, nicht zu denen gehören werde, der leichtfertig Abfall in die Umwelt werfe.

Koordination im Eigenbetrieb

An der Aktion Interessierte können sich bei Holger Frings vom Eigenbetrieb Technische Dienste, der das Engagement der freiwilligen Helfer koordiniert, unter Telefon 02404/5545016 oder per Mail holger.frings@alsdorf.de melden. Allen Helfern werden Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen von der AWA GmbH zur Verfügung gestellt.

Die Aktion „Sauber, Alsdorf!“ startet am Montag, 16. April, mit der Auftaktsammlung um 14 Uhr an der GGS Annapark. Am Frühlingsfest-Samstag, 21. April, treffen sich abschließend alle fleißigen Helfer der Alsdorfer Großreinemach-Aktion auf dem Denkmalplatz, wo das Deutsche Rote Kreuz ihnen eine warme Mahlzeit serviert.