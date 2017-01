Nordkreis.

Peter Tschaikowskys „Der Nussknacker“ ist seit mehr als 100 Jahren ein herausragendes Beispiel des russischen Balletttheaters und zählt zu den populärsten Ballettwerken weltweit. Das Russische Nationalballett aus Moskau ist auf Europatournee und gastiert am Mittwoch, 18. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle Alsdorf am Denkmalplatz.