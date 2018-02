Herzogenrath - Runder Tisch setzt auf Artenvielfalt

Herzogenrath. „Wir machen jetzt selbst die ersten Schritte und warten nicht auf die Stadt!“ So die Herzogenrather Natur- und Umweltschutzverbände – Naturfreunde, AG Wurmtal, Soziokulturelles Zentrum Klösterchen, Bioland-Hof Paulinenwäldchen, NABU und BUND – unisono beim ersten „Runden Tisch Artenvielfalt“.

Die beschlossen sie nach der Behandlung ihres Antrags „Maßnahmen gegen das Insektensterben“ im Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt. Zusätzlich zu den Vertretern der genannten Organisationen waren auch Imker und einige interessierte Bürger gekommen.

Verabredet wurde bis zum nächsten Treffen abzuklären, wo gegebenenfalls auf „eigener Fläche“ mit gutem Beispiel vorangegangen werden kann („Insektenhotel“, Löwenzahn- oder Wildblumenwiese). Darüber hinaus soll ein Preis für Privatleute ausgelobt werden, die ihre (Vor-)Gärten nicht zubetoniert, sondern ökologisch gestaltet haben. Und man will auf Schulen zugehen, um entsprechende Projekte anzustoßen.

Die nächste Zusammenkunft findet am Donnerstag, 8. März, 19 Uhr, im NF-Haus in der Comeniusstraße 9 in Merkstein statt. Dann soll es um die konkrete Umsetzung der Pläne gehen. Weitere Interessenten sind ausdrücklich willkommen.