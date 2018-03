Baesweiler - „Rumtreiber“-Konzert zugunsten des Settericher Nachbarschaftstreffs

Baesweiler. Eine junge Band macht Furore: die „Rumtreiber“. Die fünf Musiker haben ihre erste CD herausgebracht und beim Aachener Rosenmontagszug mit ihrer Musik begeistert. Jetzt werden sie unter Verzicht auf Gage im Kulturzentrum Burg Baesweiler zu hören sein.

Bei freiem Eintritt und der Bitte um eine Spende erhoffen sich die Verantwortlichen von Geschichtsverein Baesweiler und VHS Nordkreis Aachen ein volles Haus mit großzügigen Besuchern. Der Erlös dient den vielfältigen Arbeiten im Nachbarschaftstreff Setterich. Dazu zählen Hausaufgabenhilfe und Sprachkurse für ausländische Schüler, Beratung für Migranten und Flüchtlinge sowie der Betrieb eines Kleiderladens und die Schülerjobbörse.

Das Markenzeichen der „Rumtreiber“, der Regio-Folk, beinhaltet die musikalische Aufarbeitung von Legenden, Sagen und Geschichten oder auch nur von Begriffen aus der Region. So lässt der Song „Minge Paraplü“ einen Begriff aus der Franzosenzeit aufleben. „Die weiße Jungfrau“ erzählt eine Sage aus der Dürener Gegend, und in „Schwarze Gesellen“ lebt die Bockreiter-Bande auf, die vor 250 Jahren ihr Unwesen trieb. Mit dem Konzert am Sonntag, 25. März, 17 Uhr, Burgstraße 16, kann der verkaufsoffene Sonntag des Gewerbeverbands, der mit dem traditionsreichen Schörjerrennen startet, dann einen beschwingten Ausklang finden.