Ruhama aus Köln zu Gast: Toller Klang und farbenfrohes Licht

Herzogenrath. Solch einen fulminanten Start eines neuen Projekts kann man nicht erwarten, weil er einem lediglich geschenkt werden kann. So geschehen, als die katholische Pfarre St. Josef in Herzogenrath-Straß am Festtag, da ihre Orgel 50 Jahre alt wurde, den Beginn der Kulturkirche mit einem musikalischen Ereignis der besonderen Art zu feiern gedacht hatte.

Und dabei erwies sich nach 2008, als die Band schon mal in Straß gastierte, erneut die Formation Ruhama aus Köln als Magnet. Ruhama ist seit über 30 Jahren aus der Szene spiritueller Musik in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist, füllt große Messehallen bei Katholikentagen und Evangelischen Kirchentagen und singt mit ihren authentischen Songs den Glauben neu, wie die Musiker es selbst formulieren.

Dabei schaffte der von Peter Esklavon mit viel Liebe zum Detail ins rechte farbige Licht gerückte Kircheninnenraum eine besondere Atmosphäre. Für den perfekten Ton sorgte Hanspeter Hommelsheim. Als sorgsam zusammengestellt erwies sich das gesamte Konzert, das auch durch die spürbar eigene Freude der Band an dem, was sie zu Gehör brachten, beim Publikum zusätzliche Inspiration freisetzte.

Ob mit Michael Lätsch an Gitarre und Keyboard und mit seiner beeindruckenden Stimme oder Klaus Theißen mit seinen auch immer wieder in die Songs implementierten Soli auf seinen Saxofonen, ob die wunderbar gefühlvollen Stimmen von Andrea Hommelsheim (Alt) und Maria Manderscheid (Sopran), ob Frank Wachendorf mit seiner den Rhythmus antreibender Gitarre oder Ansgar Nake am tief gehenden E-Bass oder Norbert Schumacher, der den gesamten Bogen der Percussion bestens zu bedienen wusste und schließlich Thomas Quast, der als Texter, Komponist und Arrangeur mit seiner prägenden Stimme immer wieder neue Impulse gibt – es stimmte einfach alles.