Würselen.

Auf Initiative des Jüdisch-Christlichen Arbeitskreises hat der Kölner Künstler Gunter Demnig in Erinnerung an die am 2. Mai 1941 von Nazischergen im Konzentrationslager Hadamar (Limburg) ermordete Rosa Schillings vor dem Haus Kaiserstraße 9 einen „Stolperstein“ verlegt.