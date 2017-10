Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Würselen.

Ein 38-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag in Würselen nicht nur ohne Führerschein gefahren, er stand auch unter Drogeneinfluss. Die Polizei fand außerdem noch knapp ein halbes Kilo Cannabis unter der Sitzbank seines Rollers - und auch in der Wohnung des 38-Jährigen wurden die Beamten fündig.