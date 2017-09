Rohrbruch: 90 Haushalte ohne Wasser Letzte Aktualisierung: 5. September 2017, 13:13 Uhr

Würselen. In Würselen hat es am Dienstagmorgen einen Bruch an einer Wassertransportleitung geben. Wegen des Schadens war die Wasserversorgung von rund 90 Haushalten unterbrochen, wie Wolfgang Fischer, Pressesprecher der Enwor, mitteilte.