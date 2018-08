Herzogenrath.

Jetzt kommen die Metal-Fans wieder auf ihre Kosten – nicht nur in Wacken, sondern auch in Herzogenrath. Auf dem ehemaligen Freibadgelände an der Bergerstraße wird am Samstag, 11. August, von 12 Uhr bis 0.30 Uhr die Bühne gerockt. Die Kooperation zwischen der Stadt Herzogenrath und dem Verein „Peperoni“ macht es möglich, dass kleine lokale Bands mit Größen der Szene auf einer Bühne stehen dürfen.