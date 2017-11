Ringlesung in der Barbaraschule mit Ahmet Özdemir Letzte Aktualisierung: 17. November 2017, 15:34 Uhr

Baesweiler. In der OGS der Barbaraschule, Am Weiher, findet am Montag, 20. November, 10 bis 11.30 Uhr, eine Ringlesung statt.