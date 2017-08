Rewe-Cup: Höllenhunde gewinnen

Herzogenrath.

Im Rahmen des 90-jährigen Bestehens hatte der Sportverein Concordia Merkstein zum Rewe-Cup für Freizeitmannschaften eingeladen. Im Turnier um den Wanderpokal und die ausgesetzten vier Geldpreise traten zwölf Freizeitmannschaften auf dem Sportplatz an der Waidmühl an. Sie kämpften auf zwei Kleinfeldern in drei Gruppen um den Einzug in die Endrunde.