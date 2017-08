Alsdorf.

Georg Steinmetz weiß nie, was ihn erwartet, wenn er zu einem Einsatz gerufen wird. Das kann der kleine Junge sein, der mit dem Fahrrad gestürzt ist, die Oma, die über ein Stechen in ihrer Brust klagt oder die junge Frau, die bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt wurde und zu verbluten droht. So dramatisch sind nicht alle Fälle. Dennoch wird Steinmetz oft mit dem Tod konfrontiert. Er ist 36 Jahre alt und Rettungsassistent.