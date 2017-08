Rettungshubschrauber sorgt für Aufsehen

Baesweiler.

Der Einsatz des Rettungshubschraubers aus Würselen-Merzbrück hat am Freitagmittag in Baesweiler-Mitte für Aufsehen gesorgt. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Wehrsprecher Dieter Kettenhofen, der Rettungshubschrauber sei vorsorglich angefordert worden, weil eine hilflose Person hinter einer Tür in einem Haus an der Löffelstraße gemeldet worden war.