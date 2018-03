Baesweiler - Religiöses Wissen im Kindergarten St. Martinus spielerisch vermitteln

Was Großeltern ihrenEnkelkindern erzählen

„Die Glocken fliegen nach Rom.“ Das erzählen auch heute noch viele Großeltern ihren Enkelkindern.

Die Geschichte geht so: „Am Abend des Gründonnerstag hören die Kirchenglocken auf zu läuten. Sie sind traurig, weil Jesus an diesem Tag gefangen genommen wurde. Deshalb fliegen sie nach Rom und kommen erst in der Osternacht zurück. Dann läuten sie ganz laut. Denn sie freuen sich und möchten allen Menschen erzählen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.“