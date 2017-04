Gefeiert wird

am 14. Mai

Das Jubiläumsfest findet am Sonntag, 14. Mai, auf dem Schleibacher Hof statt. Tags zuvor veranstaltet der Verein interne Meisterschaften. An beiden Tagen geht es um 11 Uhr los. Der Verein freut sich über Besucher. Am Sonntag sind unter anderem Schaubilder zum Halsringreiten und von Kutschen geplant, außerdem eine Kinder- und eine Erwachsenen-Quadrille, Ponyreiten, eine Demo zur Bodenarbeit sowie Ausschnitte aus Schulunterrichtsstunden, zum Beispiel an der Longe. Um 13 Uhr beginnt ein offizieller Teil, bei dem auch Ratsmitglied Tino Schwedt sowie Sponsoren erwartet werden.