Alsdorf. Unbekannte haben in der vergangenen Nacht im Verlauf der Gleiwitzer Straße über ein Dutzend Autos zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Taten müssen sich zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 10 Uhr am Freitagmorgen ereignet haben. In diesem Zeitraum haben ein oder mehrere Täter mit einem spitzen Gegenstand mehr als ein Dutzend Autos zerkratzt. Meist beschädigten sie die Beifährertüren, bei einem Auto wurde aber auch die ganze Motorhaube zerkratzt.

Der Polizei fehlt momentan jede Spur zu den Tätern, auch eine Befragung in der Nachbarschaft lieferte keine Hinweise.